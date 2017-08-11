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Galatasaray'ın lig serüveni

Galatasaray'ın lig serüveni

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 59 sezonda en farklı galibiyetini 8-0'lık skorla aldı. En farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile yaşayan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü.

Galatasaray'ın lig serüveni

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 59 sezonda en farklı galibiyetini 8-0'lık skorla aldı. En farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile yaşayan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü.

11 Ağustos 2017 Cuma 14:33
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Galatasaray'ın lig serüveni

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna 14 Ağustos Pazartesi günü evinde Kayserispor maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 59 sezonda en farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile alan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.

Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

En farklı skorlu galibiyetleri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGalatasarayKayserisporGS
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