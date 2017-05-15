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Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarının 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira olduğu açıklandı.

Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarının 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira olduğu açıklandı.

15 Mayıs 2017 Pazartesi 15:42
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Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarının 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedemen Otel'de gerçekleştirilen mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında, kulübün mali raporları hakkında üyelere bilgi verildi.

Kesin olmayan raporlara göre, kulübün 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira, alacaklarının ise 1 milyar 599 milyon lira olduğu belirtildi.

Kulübün konsolide borç alacak farkının ise 792 milyon lira olduğu duyuruldu.

Galatasaray Kulübünün konsolide borç alacak farkında yaklaşık 400 milyon liralık düşüş oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGalatasarayın Borcu
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