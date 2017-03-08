Galatasaray'ın borcu 1 milyar 831 milyon lira

Sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedemen Otel'de gerçekleştirilen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.

Sarıkaya, 31 Aralık 2016 itibarıyla kulübün toplam borcunun 1 milyar 831 milyon lira, alacaklarının ise 641 milyon lira olduğunu dile getirdi. Sarıkaya, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 190 milyon lira olduğunu kaydetti.

Galatasaray Kulübünün 30 Eylül 2016 itibarıyla toplam borcu 1 milyar 623 milyon lira olarak açıklanmıştı.

Gelir ve giderlerde hedefler tutmadı

İsmail Sarıkaya, 2016 yılı bütçesinde hedefledikleri gelir ve giderlerin tutmadığını belirtti.

Buna göre sarı-kırmızılı kulübün 2016 yılı gelir hedefinin 106 milyon 283 bin 943 lira olarak belirlendiğini ancak 82 milyon 742 bin 321 lira gelir elde edildiği ifade edildi.

Giderler de hedefin üzerinde çıktı. Sarıkaya tarafından açıklanan verilere göre, 110 milyon 913 bin 150 lira gider hedeflendiği ancak 158 milyon 306 bin 604 lira giderin oluştuğu aktarıldı.

Sarıkaya, gider fazlasının oluşmasında erkek basketbol takımının THY Avrupa Ligi'nde oynamasının önemli rol oynadığını vurguladı.