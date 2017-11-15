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'Galatasaray ile müthiş bir maç olacak'

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu Gökhan İnler, hafta sonunda Galatasaray ile müthiş bir maç oynayacaklarını söyledi.

'Galatasaray ile müthiş bir maç olacak'

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu Gökhan İnler, hafta sonunda Galatasaray ile müthiş bir maç oynayacaklarını söyledi.

15 Kasım 2017 Çarşamba 11:20
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'Galatasaray ile müthiş bir maç olacak'

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde soruları yanıtlayan Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu Gökhan İnler,Süper Lig lideri Galatasaray'ı yakalama şansını kullanmak istediklerini belirterek, "Galatasaray ile müthiş bir maç olacak. Galatasaray bir ara bizden 7 puan öndeydi, şimdi farkı 3'e indirdik. Sezonda o kadar çok karşılaşma var ki bir maçla bir şey belli olmaz. Tabii ki bizim açımızdan önemli bir maç olacak. Evimizde oynayacağız, kazanmak için elimizden geleni ortaya koyacağız. Her maçta olduğu gibi Galatasaray'ı da yenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

İsviçre Milli Takımı'ndan arkadaşı Eren Derdiyok ile karşılaşacağı için de mutlu olduğunu aktaran Gökhan, "Eren, süper bir oyuncu, çok kaliteli bir futbolcu. Galatasaray'da da kendisini ispatladı. İkimiz de takımlarımızın kazanması için mücadele edeceğiz. Kazananı sahada göreceğiz." diye konuştu. 

"Türk Milli Takımı'na çağrılmadığım için çok üzüldüm" 

Gökhan İnler, İsviçre'den önce Türk Milli Takımı için oynamayı çok istediğini ancak davet almadığı için İsviçre Milli Takımı'nı tercih ettiğini bildirdi.

Her zaman Türkiye için oynamak istediğini ancak bunun gerçekleşmediğinin altını çizen deneyimli futbolcu, şunları aktardı:

"Ben Türkiye için oynamak istedim. İsviçre medyasına da bunu açıkladım. Reha Kapsal, Ümit Milli Takımı'n İskoçya ile oynadığı hazırlık maçına beni çağırdı, ikinci yarıda oynadım. Daha sonra ise çağrılmadım, neden bilmiyorum. O maçta iyi oynadığıma ve yeniden kadroya çağırabileceğimi düşünüyordum. Türk Milli Takımı'na çağrılmadığım için çok üzüldüm. Babam, dayılarım, arkadaşlarım, biz Türkiye sevgisi ile büyüdük. A Milli Takım formasını giymek isterdim ama kısmet değilmiş. O dönemdeki İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Kobi Kuhn benimle özel bir görüşme yaptı. Oradan değer hissettim, ben de 'Bana verdiğin değeri sana geri vereceğim.' dedim ve İsviçre'yi seçtim. Türkiye için oynasaydım süper olurdu ama geçmişi değiştiremiyoruz."

"Beşiktaş'tan kimse beni yollamadı, ben ayrıldım"

Deneyimli futbolcu, Beşiktaş'tan ayrılma süreci hakkında ise şunları söyledi:

"Beşiktaş'tan ayrılmaya ben karar verdim. Çünkü daha çok oynamak için ayrıldım. İtalya ve Avrupa'dan teklifler aldım. Başakşehir en son teklif yapan takımdı. Başakşehir iyi bir sunum yaptı, projesini anlattı. Beşiktaş'tan kimse beni yollamadı, ben ayrıldım. Herkes benim Beşiktaşlı olduğumu biliyor. Önüme bakıyorum, hayırlısı neyse o olsun. Üç senedir İstanbul'da ailem ve ortamım var. Ayrıca ileride bir vakıf kurmak istiyorum. Çocuklara spor ve eğitim verecek bir vakıf olacak. Ben Beşiktaş'ın futbolcusuydum, kararları antrenör veriyor. Profesyonelliğimi yaptım, her idman ve her maçta tüm gücümü ortaya koydum. Başka bir şey söylemem doğru olmaz. Yüzde 100'ümü Beşiktaş için verdim. Beşiktaş'a oynamak için gittim. Daha fazla oynamak isterdim."

AA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirGalatasarayGSGökhan İnlerSüper Lig
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