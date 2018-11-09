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Galatasaray ile Kayserispor 45. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 45. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Kayserispor 45. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 45. kez karşı karşıya gelecek.

09 Kasım 2018 Cuma 09:34
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Galatasaray ile Kayserispor 45. randevuda

İSTANBUL

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 44 müsabakada Galatasaray 27, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 95 golüne, Kayserispor 33 golle yanıt verebildi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla kazandı.

Kayseri'deki maçlar

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 22 lig maçında 9 kez yendi.

Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 18, Galatasaray ise deplasmanda 31 gol attı.

Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 21 müsabakadan 9'unu yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 44 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKayserispor
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