Galatasaray ile Akhisarspor 13. maça çıkıyor

İSTANBUL

Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.

Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 12 maçtan 11'ini Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı.

Sarı-kırmızılıların 36 golüne, yeşil-siyahlılar 12 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki lig maçlarında Galatasaray, evinde 4-2, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.

Akhisarspor, evindeki 6 maçtan birini kazanırken, Galatasaray deplasmanda 5 kez galip geldi. Manisa'da Akhisarspor 6, Galatasaray 12 kez gol sevinci yaşadı.

Öte yandan iki takım bu sezon başında TFF Süper Kupa maçında karşılaştı. Konya'daki müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandı. Ege temsilcisi seri penaltı atışları sonucu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

Diğer yandan, taraflar geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşti. Evindeki maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, deplasmanda 2-0 galip gelerek turu geçti.