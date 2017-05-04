"Galatasaray için elimden geleni yaptım"

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, takımı ve sarı-kırmızılı taraftarlar için elinden geleni yaptığını belirtti.

Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılarak kariyerine Japonya'nın Vissel Kobe takımında devam edecek Podolski'nin, kulüp dergisinin mayıs sayısında açıklamaları yer aldı.

Alman futbolcu, takıma geldiği ilk günden bu yana taraftarların desteğini hissettiğini belirterek, "Galatasaray ve taraftar için elimden geleni yaptım. Taraftardan çok büyük güç aldım. Umarım Galatasaray taraftarı beni unutmaz. Onların bundan sonra olmaması, benim için bir eksiklik olacak. Onlarla bir bağım olduğunu düşünüyorum. Bu özel bağın da devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray, futbol kariyerimde çok iyi bir duraktı"

Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği iki sezonu değerlendiren 31 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Galatasaray sadece güçlü bir takım değil, büyük bir tarihi var ve bunun farkındaydım. Burada geçirdiğim dönemden çok memnunum. İki Süper Kupa ve bir Türkiye Kupası kazandık. Maalesef bu sene hedeflerimize ulaşamadık. Tabii ki daha iyisi olabilirdi. İlk geldiğimde şampiyonluklar yaşayacağımızı düşünmüştüm ve hayal etmiştim. Galatasaray, futbol kariyerimde çok iyi bir duraktı. Takım arkadaşlarım, futbol takımı çalışanları, taraftarlarımız hatta İstanbul'da beni dışarıda görenler, çok sıcak davrandılar. 'Neden buradayım.' demedim hiçbir zaman. Başa dönecek olursam, 'Galatasaray'a yine gelir miydin?' diye sorarsan, cevabı 'Kesinlikle evet.' olur."

"İstanbul'da bulunduğum süre içinde hep keyif aldım"

Podolski, Türkiye'de insanların kendisi gibi çok sıcakkanlı olduğunu vurgulayarak, "Ünlü bir futbolcuyum diye kendimi eve kapatmak gibi bir yaşam tarzım hiçbir zaman olmadı. Almanya'da ya da diğer yaşadığım yerlerde de bu böyleydi. Berbere gittim, adaya da gittim, çay da içtim. Buraya kolay uyum sağladım. İstanbul'da bulunduğum süre içinde hep keyif aldım ve almaya da devam ediyorum. Antrenmandan eve, evden antrenmana yaşamadım, şehri gezdim. Toplumun her kesiminden insanla tanıştım ve sohbet ettim." şeklinde görüşlerini aktardı.