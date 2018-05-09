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"Galatasaray'ı 3 yıl en iyi şekilde yönetmek istiyoruz"

Galatasaray Başkan Adayı Özbek, "Galatasaray'ı 3 yıl en iyi şekilde yönetmek istiyoruz." dedi.

"Galatasaray'ı 3 yıl en iyi şekilde yönetmek istiyoruz"

Galatasaray Başkan Adayı Özbek, "Galatasaray'ı 3 yıl en iyi şekilde yönetmek istiyoruz." dedi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 16:22
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"Galatasaray'ı 3 yıl en iyi şekilde yönetmek istiyoruz"

Galatasaray Kulübünün 19 Mayıs Cumartesi, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Mayıs Cumartesi günü gerekleştirilecek olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan isimlerden Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübü en iyi şekilde yönetmek istediklerini söyledi.

Gayrettepe Dedeman Otel'de yapılan mayıs ayı divan kurulu toplantısında üyelere hitap eden Özbek, kulüpte uzun bir süreden sonra çok adaylı bir seçime gidildiğini belirterek, "Bu çok adaylı seçim, Galatasaray'daki demokrasi kültürünün bir tezahürüdür. Bu seçim Galatasaray'a gönül verenlerin seçimi olacaktır." dedi.

Yönetim kurulu aday listesinin başarılı isimlerden oluştuğunu aktaran Özbek, "Galatasaray'ı 3 yıl yönetmek için oylarınıza talibiz. Galatasaray'ı 3 yıl en iyi şekilde yönetmek istiyoruz. Diğer adaylar da çok değerli ve Galatasaray'ı çok seven kişilerdir. Bütün adayların üreteceği bir takım projeler olacak. Bu projeler Galatasaray'ın geleceğidir. Buradan bütün arkadaşlarıma seslenmek istiyorum, proje kimin olursa olsun sahip çıkalım." diye konuştu.

"Tamamen 21. şampiyonluğa odaklanmalıyız"

Dursun Özbek, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Takımımızın yeşil sahalarda aldığı sonuçlar, kazandığı galibiyetler, sahaya yansıttığı performans hepimizi gururlandırıyor. Futbol takımını oluşturan oyuncu ve teknik heyetin bana verdiği gururu tarif etmekte zorlanıyorum. Bildiğiniz gibi iki yıllık zor bir süreç geçirdik. Bu sezonun başında oyuncu izleme ekibimizin verdiği destek sonucunda yeni bir takım kurduk. Başına da Galatasaray ile özdeşleşmiş, Galatasaray'a sayısız şampiyonluk ve zaferler kazandırmış değerli hocamız Fatih Terim'i getirdik. Kalan iki haftada şampiyonluğa yürüyüşleri devam edecektir. Bu başarının devamını diliyorum. Oyuncularımızın sahaya koyacağı kazanma azmi ve yüksek performans bizi 21. şampiyonluğa taşıyacaktır. Bunun da Galatasaray'a çok yakışacağına inanıyorum."

"Tamamen 21. şampiyonluğa odaklanmalıyız"

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olduklarını vurgulayan Özbek, "Şampiyonluğa çok yakın olduğumuz bu dönem itibarıyla seçimle ilgili çalışmalarımızın ağırlığını liglerinin tamamlanmasından sonra yapmak istiyorum. Projelerimiz hazır fakat şu dönemde konsantrasyonumuzun bozulmaması lazım. Tamamen 21. şampiyonluğa odaklanmalıyız. Dolayısıyla seçimi kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun. Çok yaşa Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, konuşmasının ardından listesinde bulunan isimleri kürsüye çağırarak üyelere tanıttı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayDursun özbek
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