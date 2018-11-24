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Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi

Galatasaray, gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında 28 Kasım Çarşamba günü Lokomotiv Moskova'ya konuk olacağı maça çevirdi.

Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi

Galatasaray, gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında 28 Kasım Çarşamba günü Lokomotiv Moskova'ya konuk olacağı maça çevirdi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:39
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Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında dün Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında 28 Kasım Çarşamba günü Lokomotiv Moskova'ya konuk olacağı maça çevirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atiker Konyaspor maçında tam süre alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise dinamik ısınmayla başlanan idmanda, dar alan oyunları üzerinde durdukları aktarıldı.

Öte yandan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İstinye Üniversitesi'nden bir grup akademisyenin idmanı takip ettiği aktarıldı. Teknik direktör Fatih Terim ile oyuncuların, antrenman öncesi akademisyenlere çiçek ve forma hediye ettiği ifade edildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayŞampiyonlar Ligi
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