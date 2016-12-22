İSTANBUL

Süper Lig'de son haftalarda çıkış yakalayan ve son 3 karşılaşmasında Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor'u mağlup eden Galatasaray, Osmanlıspor karşısından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Lukas Podolski, Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş, karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Serdar Aziz'in ise yarın sahadaki yerini alması bekleniyor.

Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Bruma ve Serdar ceza sınırında

Galatasaray'da Armindo Bruma ve Serdar Aziz, Osmanlıspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'ın Osmanlıspor karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz, Hakan Balta, Lionel Carole, Nigel de Jong, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Armindo Bruma, Eren Derdiyok.

Ligde 15. randevu

Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor ile geçmişte 14 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 8'ini kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 4 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 26 golüne, Ankara temsilcisi 10 golle yanıt verdi.

AA