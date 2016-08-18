Galatasaray Diarra ile ilk görüşmeyi yaptı

Galatasaray kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam Fransa'ya giden kulüp başkan Dursun Özbek'in danışmanı Mehmet Özbek ve futbol direktörü Cenk Ergün, Lassana Diarra ve menajeriyle bugün bir araya geldi.

Yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, akşam saatlerinde İstanbul'a dönecek olan Özbek ve Ergün'ün son durumla ilgili transfer komitesine ayrıntılı bilgi vereceği ifade edildi.

Öte yandan, Porto ile kiralama görüşmeleri yapılan Josue Pesqueira'nın ise yarın İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı.