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Galatasaray derbilerde kazanmayı unuttu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'ın son dönemdeki derbi karnesi beklentilerin çok uzağında.

Galatasaray derbilerde kazanmayı unuttu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'ın son dönemdeki derbi karnesi beklentilerin çok uzağında.

25 Şubat 2017 Cumartesi 12:26
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Galatasaray derbilerde kazanmayı unuttu

Şampiyonluk yarışında kalabilmek için Beşiktaş'ı yenmek zorunda olan Galatasaray, çıktığı son 7 derbide galibiyet alamaması dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı biri TFF Süper Kupa'da, 6'sı ise Süper Lig'de olmak üzere son 7 maçını galip tamamlayamayarak kötü bir seriye imza atmış oldu. Galatasaray, bu 7 maçta 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Son derbi galibiyeti Beşiktaş'a karşı

Galatasaray, son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonu Süper Lig 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.

Rakibini, 24 Mayıs 2015 tarihinde oynanan maçta Türk Telekom Arena'da 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayDerbiTFF Süper Kupa
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