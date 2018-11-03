Galatasaray derbide skoru koruyamadı

İSTANBUL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2-0 öne geçtiği derbi maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılı 31. dakikada Ryon Donk ve 49. dakikada Martin Linnes'in kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında istediği futbolu sergileyemeyen Galatasaray, 66. dakikada Valbuena (penaltıdan) ve 72. dakikada Jailson'un attığı gollere engel olamayarak taraftarı önünde bir puana razı oldu.

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla puanını 20'e çıkarırken, Fenerbahçe ise puanını 10 yaptı.

Fenerbahçe karşısında yine kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile üst üste oynadığı 8. maçtan da galip gelemedi.

Rakibi karşısında son lig galibiyetini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla alan Galatasaray, sonraki 8 karşılaşmanın 5'inde berabere kaldı, 3'ünü kaybetti.

Sahasında yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı

Galatasaray, Fenerbahçe karşısındaki beraberlikle sahasındaki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 25 lig maçının 22'sini kazanırken, 3'ünden ise beraberlikle ayrıldı.

Son 4 maçını kazanamadı

Galatasaray, son 4 resmi karşılaşmasında galip gelmeyi başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Bursaspor, Fenerbahçe ve Schalke 04 ile berabere kalırken, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu.

Ligde 7 maç aradan sonra ilk yarıda gol attı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 7 maç aradan sonra ilk yarıda gol attı.

Ligde 3. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 6-1 yendiği müsabakanın ilk yarısında bir gol bulan sarı-kırmızılı takım, sonraki 7 karşılaşmanın ilk 45 dakikalarında skor üretmeyi başaramamıştı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde ilk yarıyı 1-0 önde kapatarak bu kötü serisine son verdi.

Donk'un bu sezonki ikinci golü

Fenerbahçe karşısında 31. dakikada Galatasaray'ın ilk golünü atan Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez topu ağlarla buluşturdu.

Teknik direktör Fatih Terim'in ligin 8. haftasında Antalyaspor ile yapılan maçın 85. dakikasında oyuna alarak forvette görevlendirdiği Hollandalı futbolcu, 87. dakikada topu filelere göndererek takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağlamıştı.

Linnes'in ligdeki ilk golü

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü sezonunu geçiren Norveçli futbolcu, 49. dakikada meşin yuvarlağı sarı-lacivertli filelere göndererek Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir golü bulunan Linnes, 2015-2016 sezonunda Galatasaray'a gelmeden önce formasını giydiği Molde'nin İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta bir gol kaydetmişti.

Saha kenarında gerginlik

Karşılaşmanın 36. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Badou Ndiaye ile Fenerbahçe yedek kulübesinde bulunan Roberto Soldado arasında gerginlik yaşandı. İki takımın kulübelerinde bulunan diğer isimler de katıldığı gerginliği, Fatih Terim yatıştırdı.

Aynı dakikada Fenerbahçe lehine verilen taç atışı sonrası yedek kulübesinden çıkan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile sarı-lacivertli oyuncu Hasan Ali Kaldırım arasında tartışma çıktı. Terim ve hakemlerin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı.

Fenerbahçe geri dönmeyi başardı

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, Ryan Donk'un 31. dakikada attığı golle 1-0 geride kapattı. Maçın 49. dakikasında Martin Linnes'le 2-0 öne geçen Galatasaray karşısında Fenerbahçe, 66. dakikada penaltıdan Mathieu Valbuena ve 72. dakikada Jailson'la goller bularak durumu 2-2'ye getirdi. Fenerbahçe net pozisyonlara girmesine rağmen galibiyet golünü bulamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

2002-2003'ten sonra en kötüsü

Fenerbahçe, 2002-2003 sezonundan sonraki en kötü kazanamama serisini devam ettirdi.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta da kazanamayan Fenerbahçe, 2002-2003'te üst üste 9 karşılaşmada galip gelememişti.

Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyasor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonraki 6 maçta 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, ligdeki galibiyet hasretini Galatasaray derbisinde de sürdürdü.

Fenerbahçeli taraftarlar, vefat haberiyle tribünden ayrıldı

Fenerbahçeli taraftarlar, maçı izlemeye gelen ancak vefat eden taraftarın haberinin duyulmasıyla tribünü terk etti.

Maç öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in haberini duyan sarı-lacivertli taraftarlar, ikinci yarıyı izlemedi.

27 yıl sonra penaltı

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında deplasmanda 27 yıl sonra penaltı kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu maç öncesi rakibi karşısında deplasmandaki son penaltısını 4 Mayıs 1991'de Ali Sami Yen Stadı'nda 4-1 kayettiği maçta elde etmişti.

Fenerbahçe, 27 yıl sonra Galatasaray deplasmanında kazandığı penaltıyı Valbuena'yla gole çevirdi.

Öte yandan Fenerbahçe, penaltı atışını VAR sistemi sayesinde kazandı.

Valbuena 6 ay sonra gol attı

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, 6 ayı aşkın süre sonra golle tanıştı.

Maçın 66. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Fransız futbolcusu, derbi öncesi son golünü Süper Lig'de 28 Nisan'da Kasımpaşa'ya atmıştı.

Valbuena, Jailson'un da attığı golün pasını vererek 1 puanda başrol oynadı.

Jailson siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Sarı-lacivertlilere bu sezon transfer olan ve 10 resmi maça çıkan Jailson, ilk gol sevincini Galatasaray karşısında yaşadı ve takımına 1 puan kazandırdı.

"Oyunu Fırat'a kadar ve Fırat'tan sonra diye ikiye ayırabiliriz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinden sonra saha içinde futbolcular arasında çıkan olayların, maçın hakemi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) heyetinden kaynaklandığını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, sözlerine maç öncesinde vefat eden Fenerbahçeli taraftara baş sağlığı dileyerek başladı.

"Oyunu Fırat'a (Aydınus) kadar ve Fırat'tan sonra diye ikiye ayırabiliriz." diyen Terim, "İlk yarıda muhteşem, skoru alan, ikinci yarı başında ikinciyi bulan, üçüncüyü kaçıran, harika oynayan bir Galatasaray vardı. Hoşuna gitmedi Fırat'ın. O devamlı maçın önüne geçmek ister. Maçın iyi ve centilmence devam etmesi büyük ihtimalle hoşuna gitmemiştir." diye konuştu.

Maç içinde skora etki eden iki karar olduğunu savunan tecrübeli teknik adam, "İki tane çok kritik karar var. Biri Henry'nin çaldığı top. Eğer faulse özür dilemeye hazırım. Diğeri Valbuena-Belhanda düellosunda top Belhanda'dan taca çıkmışsa, yine özür dilemeye varım. Geçen hafta Malatya'da Barış Şimşek vardı. Bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki Video Yardımcı Hakem'in (VAR) profesörü Barış Şimşek. Tarık Ongun var. O da çok 'Ongun' ve Ali Palabıyık. Sahada 4, VAR'da da 3'ü toplam 7 kişi tacı ve faulü belirleyemiyor." ifadelerini kullandı.

"Hakkımı helal etmiyorum"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, hakem heyetine hakkını helal etmediğini belirtti.

Terim, muhteşem oynadıkları bir maçta 2-2'lik beraberliği zor kurtardıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Hakkımı helal etmiyorum. Kimse camiamın, takımımın, ekibimin, oyuncularımın, arkadaşlarımın, taraftarımın hakkını yiyemez. Üstlerine şikayet etsem, arkalarında duracakları için, en iyisi Allah'a havale etmek. Bu karara karşı bir tane çirkin hareket, itişme, hakaret, küfür var mı? Maçın skorunu bir kenara bıraktık, 2-2'yi de zor kurtardık. Fark yapacağımızı beklerken, 3-2 de yenilebilirdik. Hakem kararlarına itiraz etmeyelim. 'Ne oynadık ki hakemlere bir şey söyleyelim.' diyebilir miyiz? Biz, çok şey oynadık. Muhteşem bir futbol oynadık. Rahat edemezler veya yetenekleri bu kadar. Yardımcı olmaya çalışıyoruz, yanlış olsa da ağzımızı açmıyoruz ama yapmayın Allah aşkına. Galatasaray-Fenerbahçe maçı bundan daha fazla nasıl centilmence geçer? Maçı berbat ettiniz."

Derbide VAR'da olan Barış Şimşek'in geçen hafta kaybettikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçında da görev yaptığını hatırlatan Terim, "Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçında Muğdat'ın aldığı darbeye herkes 'penaltı' dedi. VAR'da yine Barış Şimşek var. O yetmedi, şimdi de buraya mı verdiniz? Veya VAR hakemleri sabit midir? Ya da Galatasaray'a Barış Şimşek mi gelecek? VAR böyle. Yok zaten sizsiniz. İkisinden de bir şey olmuyor. Olan bütün hadiselerin sebebi, VAR'dakiler ile hakem heyeti olarak görüyorum. Ne hadise olduysa onların kabahatidir. Herkesi tahrik eden de yanlış kararlarıyla herkesi çileden çıkaran da onlar." şeklinde görüş belirtti.

"Önce kendi hakemine ver cezayı"

Olaylardan dolayı Galatasaraylı futbolculara ceza gelebileceğinin söylenmesi üzerine Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kime ceza vereceksin. Önce kendi hakemine ver cezayı. Biraz da adil olun. Oyun içinde zaman zaman yapılacak hatalar herkes için geçerli. Onunla ilgili ağzımızı açmıyoruz. Cezaya sebebiyet verenleri ihbar ediyorum. Böyle dediğim için Fatih Terim'e ceza verin. En kolayı o. Yukarıdan da seyretsem, sahadan da seyretsem iyiyi de kötüyü de söyleyeceğim. Artık böyle bir karar aldım. Kibar ve centilmen davranıyorsun ama sonucu ortada. Trabzon'da 4-0 yenildik yine Fırat var. Bir kelime ettim mi? Cüneyt Çakır, TFF Süper Kupa'da kırmızı kartı, VAR'a gitmesine rağmen vermedi. Bülent Yıldırım VAR'daydı. Bülent hoca o maçı yönetseydi kırmızı kart verirdi. Antrenörü de oyuncu da kırmızı karta razıydı. Ancak Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yarı final yönettiği için VAR'a gidip, 'Benim kararım doğru.' der. Tamam da biz de insanız."

"Kazanamadığımız için üzgünüm"

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'la 2-2 berabere kaldıkları derbide galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Koeman, hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in haberini devre arası aldıklarını belirterek, "Hepimiz çok üzgünüz. Bu aldığımız haber bir futbol maçından çok daha önemli. Üzücü ve trajik bir durum. Ailesinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmadan önce belirledikleri oyun planının tuttuğunu anlatan Koeman, "İlk yarıda Galatasaray topa daha fazla sahipti ama biz daha çok pozisyon ürettik. Bir duran toptan golü bulmayı başardılar. Bu takıma karşı her zaman boş alan bulabileceğimizi söyledim. Oyun planımızı, disiplinimizi son ana kadar koruduk. 2-0'ı bulduklarında bizim için işler zorlaştı. Galatasaray'ın geriye çekildiğini gördük. Top bizde daha fazla kaldı. Daha iyi oynamaya başladık. Hak ettiğimiz için 2-2'yi yakaladık. Biz bu maçı nasıl kazanamadık? Bence inanılmaz. Kazanamadığımız için üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncusu Mathieu Valbuena'yı oyundan çıkarmasıyla ilgili gelen soruya Hollandalı çalıştırıcı, "Valbuena yorgundu. Uzun zamandır 11 oynamıyordu. İyi bir maç çıkardı. Gollere katkı yaptı. Fit durumda olsaydı ve onu çıkarsaydım, iyi bir hoca olmadığım anlamına gelirdi." cevabını verdi.

Fenerbahçe'nin şansız bir dönemden geçtiğini anlatan Koeman, "Cocu da ben de Hollandalıyız. Biz teknik futbol oynamayı seviyoruz. Fenerbahçe şansız bir dönemden geçiyor. Malatya deplasmanında çok pozisyon bulduk, rakibimiz bir kere gelip maç kazandı. Birkaç maç daha var böyle. Bugün de şanslı olsak kazanabilirdik. Umuyorum bu maç biraz özgüven getirmiştir bize." diye konuştu.

Geleceğiyle ilgili sorulan bir soru üzerinde Koeman, "Geleceğimle ilgili bir şey bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz. Başkan benden, bu maçın hazırlığını yapmamızı istedi. Bundan sonrasını birlikte göreceğiz. Bunun yanıtını sadece başkan verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Maçtan sonra çıkan olayları da değerlendiren Koeman, "Yarın görüntüleri izleyeceğim. Soldado ve Jailson kırmızı kart görmüşler. Hiç sevdiğim şeyler değil bunlar. Disipline ihtiyacımız var bizim. Eğer eşinizle tartışıyorsanız sorun değil ama böyle kavgalar son derece üzücü. İyi bir iş yaptık bugün ancak maç sonu gördüklerim beni mutlu etmedi." diyerek sözlerini tamamladı.