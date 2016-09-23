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Galatasaray derbide 'ilk'lerin peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, rakibiyle oynayacağı derbi maçtan galibiyetle ayrılarak, tarihe geçmek istiyor.

Galatasaray derbide 'ilk'lerin peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, rakibiyle oynayacağı derbi maçtan galibiyetle ayrılarak, tarihe geçmek istiyor.

23 Eylül 2016 Cuma 10:40
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Galatasaray derbide 'ilk'lerin peşinde

 Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, rakibiyle oynayacağı derbi maçtan galibiyetle ayrılarak, tarihe geçmek istiyor.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde yeni sezona iyi başlayan ve ligde oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş karşısında da başarılı bir performans sergileyerek rakibinin sahasında birçok ilke imza atmayı amaçlıyor.

Galatasaray, geçen sezonun son bölümünde faaliyete geçen Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'da oynanacak ilk derbiyi kazanan takım olma sevincini yaşamak için sahaya çıkacak.

Beşiktaş'ı evinde yenen ilk takım olmaya çalışacak

Galatasaray, Vodafone Arena'da oynanacak ilk derbiyi kazanmanın yanı sıra rakibine sahasında ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takım derbiden galibiyetle ayrılarak, hem aynı puana sahip rakibini geride bırakmaya hem de Vodafone Arena'da siyah-beyazlıları yenen ilk takım olmaya çalışacak.

Beşiktaş, Vodafone Arena'da şu ana kadar oynadığı 5 karşılaşmada da galip gelmeyi başarmıştı.

Galatasaray, ayrıca bu sezon rakibine ligde ilk mağlubiyetini yaşatmanın hesaplarını yapıyor.

Geçen haftaki kadroda değişiklik beklenmiyor

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in, Süper Lig'de geçen hafta Çaykur Rizespor'u 2-0 yendikleri maçın ilk 11'ini Beşiktaş karşısında da sahaya sürmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımın derbiye, kalede Fernando Muslera, savunmada Sabri Sarıoğlu, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, ön liberoda Tolga Ciğerci ve Selçuk İnan, sağ açıkta Yasin Öztekin, forvet arkasında Wesley Sneijder, sol açıkta Armindo Bruma ve forvette Eren Derdiyok ile çıkması öngörülüyor.

Galatasaray'da tedavileri devam eden Serdar Aziz, Lukas Podolski ve Kolbeinn Sigthorsson, derbi maçın kadrosunda yer almayacak. Sakatlığı bulunan Nigel de Jong'un ise karşılaşmada görev alması zor görünüyor.

AA

Son Güncelleme: 23.09.2016 10:46
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigBeşiktaşDerbiGalatasaray
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