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Galatasaray'dan Riekerink'e teşekkür

Galatasaray Kulübü, sözleşmesini feshettiği Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink için teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Riekerink'e teşekkür

Galatasaray Kulübü, sözleşmesini feshettiği Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink için teşekkür mesajı yayımladı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:00
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Galatasaray'dan Riekerink'e teşekkür

Galatasaray Kulübü, sözleşmesini feshettiği Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink için teşekkür mesajı yayımladı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen olağan yönetim kurulu toplantısındaki değerlendirme sonrasında Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması kararı alındığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray'ın başında ilk resmi maçına 2 Nisan 2016'da Eskişehir deplasmanında çıkan Riekerink, 2015-2016 sezonundaki 9 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Riekerink, Fenerbahçe galibiyetiyle Türkiye Kupası'nı, Beşiktaş'ı yenerek de Süper Kupa'yı kazanan takımın başında yer aldı. 2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk 20 haftasında takımımızı çalıştıran Jan Olde Riekerink'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray KulübüJan Olde RiekerinkGalatasaray
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