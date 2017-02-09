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Galatasaray'dan bol gollü hazırlık maçı

Galatasaray, Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıkları kapsamında Eyüpspor ile oynadığı antrenman müsabakasını 4-0 kazandı.aa

Galatasaray'dan bol gollü hazırlık maçı

Galatasaray, Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıkları kapsamında Eyüpspor ile oynadığı antrenman müsabakasını 4-0 kazandı.aa

09 Şubat 2017 Perşembe 16:55
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Galatasaray'dan bol gollü hazırlık maçı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 12 Şubat Pazar günü Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıkları kapsamında Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile oynadığı antrenman müsabakasını 4-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 30'ar dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmaya Batuhan Şen, Luis Cavanda, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Martin Linnes, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Sinan Gümüş, Kerem Çalışkan, Garry Rodrigues ve Berk İsmail Ünsal 11'iyle çıktı.

Galatasaray, Kerem Çalışkan, Hakan Balta, Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues'in attığı gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

AA

Son Güncelleme: 09.02.2017 16:53
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGalatasaray
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