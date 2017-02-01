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Galatasaray'dan ara transfere 8 milyon avro

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ve sözleşmelerini feshettiği futbolcular için 8 milyon avroyu aşkın para ödedi.ü

Galatasaray'dan ara transfere 8 milyon avro

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ve sözleşmelerini feshettiği futbolcular için 8 milyon avroyu aşkın para ödedi.ü

01 Şubat 2017 Çarşamba 11:36
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Galatasaray'dan ara transfere 8 milyon avro

Ara transfer döneminde kadrosuna 2 futbolcu dahil eden Galatasaray, 4 oyuncunun sözleşmesini feshetti, 4 oyuncuyu da kiralık olarak gönderdi.

Yunanistan'ın PAOK ekibinden Garry Rodrigues ve Gençlerbirliği'nden Ahmet Yılmaz Çalık'ı renklerine katan Galatasaray, Hamit Altıntop, Kolbeinn Sigthorsson, Lucas Ontivero ve Jem Paul Karacan ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılılar, ayrıca Umut Gündoğan, Salih Dursun, Emrah Başsan ve Volkan Pala'yı da kiraladı.

Rodrigues ve Ahmet'in bonservislerine 6 milyon avro

Galatasaray, Rodrigues ve Ahmet Yılmaz Çalık'ın bonservis bedelleri için 6 milyon avro ödedi.

PAOK'tan alınan Yeşil Burun Adaları asıllı Hollanda vatandaşı Rodrigues için 3,5 milyon avro, Gençlerbirliği'nden transfer edilen Ahmet Yılmaz Çalık için de 2,5 milyon avro bonservis ücreti verildi.

İki futbolcuyla da 4,5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı kulüp, Rodrigues'e toplamda 6 milyon 75 bin avro, Ahmet'e de 4 milyon 50 bin avro sabit ücret ödemeyi taahhüt etti.

Sözleşme fesihlerine 2 milyon 15 bin avro

Galatasaray, ara transfer döneminde sözleşmelerini feshettiği 4 futbolcuya 2 milyon 15 bin avro ödeme yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, bu dönemde Kolbeinn Sigthorsson, Hamit Altıntop, Lucas Ontivero ve Jem Paul Karacan'ın mukavelelerini karşılıklı anlaşmayla sonlandırdı.

Galatasaray sezon başında Fransa'nın Nantes takımından kiralık olarak renklerine bağladığı ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle hiçbir maçta forma giyemeyen Sigthorsson'un sözleşmesini 400 bin avro karşılığında feshetti.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla verim alınamayan Hamit Altıntop'a sözleşme fesih bedeli olarak 825 bin avro, Lucas Ontivero'ya 550 bin avro ve Jem Paul Karacan'a da 240 bin avro ödendi.

Kiralık gönderilen Umut ve Salih'e 600 bin lira

Galatasaray, sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdiği Umut Gündoğan ve Salih Dursun'a toplamda 600 bin lira ödemeyi taahhüt etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Manisaspor'a kiraladığı Umut Gündoğan'a 350 bin, Antalyaspor'a kiraladığı Salih Dursun'a da 250 bin lira ödeme yapacak.

Galatasaray ayrıca ödemelerinin tamamının yapılması kaşılığında Emrah Başsan'ı Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a, Volkan Pala'yı da İnegölspor'a kiralık olarak gönderdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayPAOKGençlerbirliğiGSAra TransferFutbolSpor
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