Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93443
ALTIN
189.087
DOLAR
4.8040
STERLİN
6.2506
EURO
5.5958
Pilot adayları eğitime başladı
Pilot adayları eğitime başladı
OHAL bitti, sakal gitti
OHAL bitti, sakal gitti
Kartlı ödemeler arttı
Kartlı ödemeler arttı
Reyhan Cansu Tüm Kumandaları Eline Aldı 
Reyhan Cansu Tüm Kumandaları Eline...
Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye hapis cezası
Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye...
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Montrö kentinde sürdürüyor.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Montrö kentinde sürdürüyor.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:31
0 Okunma
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Antrenmanın ilk bölümünde sürat ve koordinasyon çalışması yapan Galatasaraylı futbolcular, yenilenme koşusunun ardından idmanı tamamladı.

PSV Eindhoven ile çarşamba günü oynanan maçta tam süre alan futbolcular, 20 dakika yenilenme çalışması yaptı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Sarı-kırmızılı takım, yarın İsviçre'nin Fribourg kentinde İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşma taraftarlara açık olacak.

Valencia maçıyla İsviçre kampını tamamlayacak Galatasaray, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntrenmanGalatasarayGSGalatasaraylı Futbolcular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doktor tavsiyesiyle başladığı yüzmede artık yeni amacı var
Doktor tavsiyesiyle başladığı yüzmede artık yeni amacı var
Fenerbahçe'ye NBA'den transfer
Fenerbahçe'ye NBA'den transfer
Milli atletler Bulgaristan'da
Milli atletler Bulgaristan'da
Ali Koç, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı
Ali Koç, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı
Dünya Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor
Dünya Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor
Ramil Guliyev Monaco'da yarışacak
Ramil Guliyev Monaco'da yarışacak
Ziraat Bankası'nda transfer çalışmaları
Ziraat Bankası'nda transfer çalışmaları
Giresunspor Dauda'yı transfer etti
Giresunspor Dauda'yı transfer etti
'Yüz tanıma sisteminin her statta uygulanmalı'
'Yüz tanıma sisteminin her statta uygulanmalı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ