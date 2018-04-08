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Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Donk 'dalya' peşinde

Galatasaray'da, Gençlerbirliği maçında süre almaları halinde Yasin 200'üncü, Donk ise 100'üncü Süper Lig karşılamasına çıkacak.

Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Donk 'dalya' peşinde

Galatasaray'da, Gençlerbirliği maçında süre almaları halinde Yasin 200'üncü, Donk ise 100'üncü Süper Lig karşılamasına çıkacak.

08 Nisan 2018 Pazar 13:37
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Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Donk 'dalya' peşinde

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da iki oyuncu "dalya" yapma hedefinde.

Teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçında tercihleri arasına girmeleri durumunda, sarı-kırmızılı oyunculardan Yasin Öztekin 200'üncü, Ryan Donk ise 100'üncü Süper Lig karşılaşmasına çıkacak.

İkinci dalyasına hazırlanan Yasin Öztekin, 2010-2011 sezonunda başladığı Süper Lig kariyerinde 199 müsabakayı geride bıraktı.

Kariyerinde Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray formalarıyla 199 Süper Lig maçına çıkan Yasin, rakip ağları 40 kez havalandırmayı başardı.

Galatasaray'da 95 maç oynadı

Yasin Öztekin, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 95 Süper Lig maçına çıktı.

Kayseri Erciyesspor'dan 2014-2015 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Yasin, ilk sezonunda 20, 2015-2016'da 30, 2016-2017'de 28, bu sezon ise 17 Süper Lig müsabakası oynadı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Galatasaray formasıyla mücadele ettiği 95 maçta 23 kez rakip fileleri havalandırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayYasin öztekinDalyaÖnce Vatan Gazetesi
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