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Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 19:21
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Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

İSTANBUL 

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek maç fazlası ve averajla liderliğe yükselen Galatasaray'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçına çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Salı günü Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı D Grubu ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçının tamamında görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise sahada kuvvet çalışmasının ardından tempolu koşu yaptığı aktarıldı.

Tedavisi tamamlanan Maicon'un idmanın tamamında yer aldığı, Kasımpaşa maçında aldığı darbe nedeniyle ağrıları olan Emre Akbaba'nın ise salonda çalıştığı belirtildi.

Antrenmandan önce, Maicon'un 30. yaş gününün kutlandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayŞampiyonlar LigiIdmanAntrenman
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