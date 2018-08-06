İSTANBUL
TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'a penaltı atışları sonucunda mağlup olarak kupayı rakibine kaptıran Galatasaray'da gözler lige çevrildi.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Toto Süper Lig'de 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı sezonun ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Akhisarspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer oyuncuların ise kuvvet çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.
AA