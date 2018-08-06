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Galatasaray'da gözler lige çevrildi

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da gözler lige çevrildi

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:04
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Galatasaray'da gözler lige çevrildi

İSTANBUL

TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'a penaltı atışları sonucunda mağlup olarak kupayı rakibine kaptıran Galatasaray'da gözler lige çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Toto Süper Lig'de 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı sezonun ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Akhisarspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise kuvvet çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayLig
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