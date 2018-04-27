Galatasaray'da gözler derbide

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 29 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve sınırlı alanda taktik çalışması yaptığı bildirildi.
Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle takımın atletik performans departmanında göreve başlayan Aysel Uçkan da antrenmanda yer aldı.
Sarı-kırmızılı takım, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
AA