Galatasaray'da Dörtlü Final heyecanı

Ataşehir'de bulunan Taç Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Galatasaray Kulübünün voleybol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Ataman Güneyligil ve takım kaptanı Neslihan Demir Güler'in katılımıyla basın toplantısı yapıldı.

Çok önemli bir turnuvaya gideceklerini anlatan Okan Böke, şöyle konuştu:

"Tarihimizde tüm eleme turlarını geçerek, hak ederek çıktığımız ilk Dörtlü Final. Ben zaten kazanarak Dörtlü Final'e kalacağımıza emindim. Şimdi Romanya'da ilk başta ev sahibi ile oynayacağız. Arkasından da gözüken o ki bir Türk finali olacak inşallah. Orada da VakıfBank ile şampiyonluk için oynayıp geleceğiz. Statü değiştiği için ilk kez bir Türk finali olabilecek. İnşallah bileğimizin hakkıyla finale de çıkıp, ilk Türk finalini seyrettireceğiz. Ortada bir kupa varsa, Galatasaray her zaman en büyük adayıdır."

"Çifte mutluluk yaşayacağız"

Dörtlü Final'in final maçı ile Süper Lig'deki Teleset Mobilya Akhisarspor maçının aynı saate denk geldiğini hatırlatan Böke, şunları kaydetti:

"Hem kızlarımız şampiyon olacak hem de futbol takımımızın maçını kazanmasını kutlayacağız. İnşallah çifte mutluluk yaşayacağız. Taraftarımız bizi orada yalnız bırakmasın. Bu kızlar gerçekten en büyük desteği hak ediyor. Son derece verimli oynadılar. Bizlere inanarak oynadılar. Kimse parayı dert etmedi. Tüm takıma teşekkür ediyorum. Bütün emek ve anlayışın karşılığını inşallah kupayla taçlandıracağız."

Takım kaptanı Neslihan Demir Güler'in Dörtlü Final'in ardından voleybolu bırakacak olmasıyla ilgili soru üzerine sarı-kırmızılı yönetici, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi voleybolcusu Neslihan. Kim ister ki bırakıp gitsin? Neslihan'ın kendi kararı. Bizim saygıyla karşılamaktan başka yapacak bir şeyimiz yok. Kendisi de Galatasaraylı. Sahada olmasa da her zaman bizim yanımızda olacak. Neslihan gidiyor ama sırada kızı Zeynep'i büyütüyoruz. Yolumuzu ayırmıyoruz Neslihan kaptanla. O yüzden her zaman bizim yanımızda olacak. Emekleri için çok teşekkür ediyorum kendisine. Bizim birlikteliğimiz sürecek." yanıtını verdi.

Güneyligil: Öncelikli hedef, ilk maçı kazanmak

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Ataman Güneyligil, Dörtlü Final'de Avrupa'nın en iyi 4 takımının bulunduğunu belirterek, "Bizim öncelikli hedefimiz, ev sahibi CSM Volei Alba'ya karşı ilk maçı kazanmak." ifadelerini kullandı.

Dörtlü Final'de sezonun son maçlarına çıkacaklarını vurgulayan Güneyligil, "Sanki bütün voleybol kamuoyunun gözünde, Türk finali olacağı yönünde bir imaj var. Fakat hiçbir maç sahaya çıkmadan kazanılmıyor. Ev sahibi ekiple oynayacağız. Sıkı bir seyirci desteği olacak onlar adına. Bizim adımıza da olacağını düşünüyorum. Bizi Avrupa’daki Türkler yalnız bırakmayacaktır. Finalden önce hedefimiz ilk maçı kazanmak. Ben açıkçası takımımı ve teknik ekibimi sadece ilk maça konsantre olmaları konusunda yönlendiriyorum." şeklinde konuştu.

Neslihan: Biraz sabırsızız

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Neslihan Demir Güler, Dörtlü Final'in başlaması için heyecanlandıklarını aktararak, "Dörtlü Final için uzun zamandır çalışıyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz. Biraz sabırsızız. Bir an önce başlasın istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Takım olarak kendilerine güvendiklerini söyleyen Neslihan, "Elimizden geleni yapacağız. Dörtlü Final ile kariyerimi bitirmek benim için de çok önemli. Neden bir kupayla da bitirmek olmasın? Ben sabırsızlanıyorum gerçekten. Bir an önce o finali oynayalım istiyorum." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından Okan Böke, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, basın mensuplarına görüntü verdi.