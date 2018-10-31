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Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

31 Ekim 2018 Çarşamba 15:38
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Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Hareketlilik çalışmasıyla başlanan idman, koordinasyonlu ısınma hareketleri ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ