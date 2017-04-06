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Galatasaray'da Bruma sevinci

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 10 Nisan Pazartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, milli takımda sakatlanan Armindo Bruma'dan sevindirici haber geldi.

Galatasaray'da Bruma sevinci

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 10 Nisan Pazartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, milli takımda sakatlanan Armindo Bruma'dan sevindirici haber geldi.

06 Nisan 2017 Perşembe 17:05
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Galatasaray'da Bruma sevinci

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Bruma'nın takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takım kampında sakatlanan ve sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Bruma'nın sahalara dönmesinin 3 haftayı bulabileceği daha önce duyurulurken, oyuncunun beklenenden çok önce takıma dahil olması teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

Galatasaray Kulübü, Bruma'nın antrenmanda top ile yapılan çalışmada yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Florya Metin Oktay TesisleriGalatasarayBruma
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