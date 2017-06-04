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Galatasaray'da 15 günlük izin başladı

Galatasaray, 2017-2018'in hazırlıklarına erken başlayacak.

Galatasaray'da 15 günlük izin başladı

Galatasaray, 2017-2018'in hazırlıklarına erken başlayacak.

04 Haziran 2017 Pazar 17:33
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Galatasaray'da 15 günlük izin başladı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, 2017-2018'in hazırlıklarına erken başlayacak.

Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Igor Tudor, dün oynanan Atiker Konyaspor maçının ardından futbolculara 15 günlük izin verdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 19 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapacağı antrenmanla start verecek.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da bir hafta çalıştıktan sonra kamp yapmak için yurt dışına gidecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySpor Toto Süper Lig
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