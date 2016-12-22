Galatasaray

, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Gaziantepspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de son iki maçında Bursaspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde oynayacağı Gaziantepspor müsabakasından da 3 puanla ayrılarak, galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, ligde 26 puanla 3. sırada bulunuyor. Hafta içinde teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayrılan Gaziantepspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 11 puanla 15. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ile Sinan Gümüş, Gaziantepspor maçında forma giyemeyecek.

Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Muhtemel 11

Galatasaray'ın Gaziantepspor karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz, Hakan Kadir Balta, Lionel Carole, Nigel de Jong, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Armindo Bruma, Lukas Podolski.

AA