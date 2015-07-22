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Galatasaray Celta Vigo ile yaptığı maçı kazandı

Galatasaray, Avusturya'da sürdürdüğü ikinci dönem kamp çalışmaları kapsamında İspanya Ligi ekiplerinden Celta Vigo ile yaptığı hazırlık maçını kazandı.

Galatasaray Celta Vigo ile yaptığı maçı kazandı

Galatasaray, Avusturya'da sürdürdüğü ikinci dönem kamp çalışmaları kapsamında İspanya Ligi ekiplerinden Celta Vigo ile yaptığı hazırlık maçını kazandı.

22 Temmuz 2015 Çarşamba 00:45
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Galatasaray Celta Vigo ile yaptığı maçı kazandı
VİLLACH - Galatasaray, İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

İlk yarı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğünde geçildi

14. dakikada Celta Vigo, Galatasaray karşısında gole çok yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Mallo'nun vuruşunda top kaleci Eray'dan dönerken, pozisyonun devamında ceza sahası içinde Hernandez'in yakın mesafeden şutunda ise meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

22. dakikada Semih'in ara pasıyla hareketlen Podolski, ceza sahası içinde kaleci Blanco'nun müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Gerhard Meschnark penaltı noktasını gösterdi.

23. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Emre Çolak, topu ağlara göndererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

34. dakikada Olcan'ın soldan kullandığı kornerde, Semih Kaya'nın ön direkte ayak koyduğu top yandan az farkla auta gitti.

37. dakikada Celta Vigo savunmasının yaptığı hatayı Podolski affetmedi. Savunmadaki pas hatasında araya giren Podolski, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0 

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğünde geçildi.

Celta Vigo, farkı 1'e indirdi

59. dakikada Celta Vigo, Galatasaray karşısında farkı 1'e indirdi. İspanyol ekibinin hızlı gelişen atağında savunmanın arkasına sarkan Aspas, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1

79. dakikada Celta Vigo, Orellana'yla önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Orellana'nın pasıyla soldan hareketlenen Mallo'nun ceza sahasına pasında top yine Orellana'nın önünde kaldı. Bu oyuncunu gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

84. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Olcan Adın'ın ceza sahası önünde yaptığı sert vuruşta top üst direkten dönerken, Celta Vigo savunması meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi önledi.

Galatasaray müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Podolski-Cabral gerginliği

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray'ın yeni transferi Lukas Podolski ile Celta Vigo'lu oyuncu Gustavo Cabral tartıştı.

Podolski, müsabakanın 34. dakikasında kendisine karşı sert oynadığı için Cabral'a tepki gösterdi. İki oyuncunun girdikleri diyalog sırasında sarı-kırmızılı futbolcu, Cabral'ın yüzünü ittirdi. Bunun üzerine sinirlenen Arjantinli oyuncu, Podolski'ye 2 kez yumruk atmaya çalıştı.

Hakem Gerhard Meschnark'ın araya girmesiyle olay büyümeden önlenirken, yumruk atmaya çalışan Cabral'ın kolu hakemin yüzüne geldi. 

AA

Son Güncelleme: 23.07.2015 08:01
Anahtar Kelimeler:
Galatasarayönce VatanCelta Vigo
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