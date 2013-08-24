Galatasaray-Bursaspor maçı yarın

Galatasaray ile Bursaspor, yarın yapacakları maçla birlikte lig tarihinde 89. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Bursaspor ile bugüne dek yaptığı karşılaşmalardan 45'ini galibiyetle kapatırken, rakibine 21 kez yenildi. İki takım arasındaki 22 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 88 maçta rakip filelere toplam 144 gol atarken, Bursa ekibi 75 golle karşılık verebildi.

İki takım arasında geçen sezon yapılan lig maçlarında İstanbul'da Galatasaray 3-2 kazandı, Bursa'daki müsabaka 1-1 tamamlandı.

Galatasaray, Bursaspor ile yaptığı son 8 lig maçında sadece 2 kez kazanabilirken, bu süre içinde rakibine 4 kez yenildi, 2 kez de berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 8 lig maçında rakibine 6 gol attı, kalesinde 10 gol gördü.

Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyetlerde 17-12 üstünlük sağladı.

Bursa'da yapılan 15 lig karşılaşması da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 46 golüne karşılık, Bursaspor 45 gol attı.

Galatasaray, Bursaspor ile deplasmanda yaptığı son 5 lig maçını da kazanamazken, 4 kez yenildi, sadece geçen sezon berabere kaldı.

Bursa'da 2007-2008 sezonundaki maçı 1-0 kazanan Galatasaray, daha sonraki karşılaşmalarda 2008-2009 sezonunda 2-1, 2009-2010 sezonunda 1-0, 2010-2011 sezonunda 2-0, 2011-2012 sezonunda 1-0 mağlup oldu. Geçen sezonki müsabaka ise 1-1 bitti.

Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda kendi sahasında rakibini 6-0 yenerek aldı. ''Cim Bom'' ayrıca, 1998-1999 sezonunda da 5-0'lık galibiyet elde etti.

Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla aldı.





