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Galatasaray benim ailem

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, "Ben Galatasaraylılara bir söz verdim. Bu sözde sapma olması mümkün değil. Galatasaray benim ailemdir. İnsan ailesini terk etmez" dedi.

Galatasaray benim ailem

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, "Ben Galatasaraylılara bir söz verdim. Bu sözde sapma olması mümkün değil. Galatasaray benim ailemdir. İnsan ailesini terk etmez" dedi.

24 Ağustos 2013 Cumartesi 08:28
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Galatasaray benim ailem
İSTANBUL

Sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, başındaki yarım saati basına açık gerçekleştirdiği akşam antrenmanı sırasında açıklamalarda bulunan Terim, milli takımdaki göreviyle ilgili gündeme yansıyan konulara değindi.

Terim, açıklamasında, Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun, A Milli Futbol Takımı'nda kendisinin yardımcılığını yapacağını bildirdi.  

Milli takımda üstlendiği görevle ilgili daha önce yaptığı yazılı açıklamayı bir de kameralar önünde ifade etmek istediğini kaydeden Terim, "Onlara (Galatasaraylılar) ben bir söz verdim. Bu sözde hiçbir türlü sapma olması mümkün değildir. Galatasaray benim ailemdir. İnsan ailesini terk etmez. Onlar bizi istemeyinceye kadar Galatasaray'dan ayrılmayacağımı söyledim. Burada rahat olsunlar, onlara verilmiş sözüm sözdür, onlar benim ailemdir. İnsan ailesini de terk etmez" diye tonuştu.

Aslolan Galatasaraydır ama varolan da Türkiye'dir

Karakterinden ve kişiliğinden ödün vermeden milli davaya hizmet edeceğini anlatan Terim, şunları kaydetti:

"Eleştirileri okuyorum, 'doğru' diyenler 'yanlış' diyenler var. Bunlar olacaktır. Ama kimse bizim ciddiyetle, disiplinle çalışacağımızdan, adaletli ve üretken olacağımızdan şüphe etmesin. Karakterimizden, kişiliğimizden ödün vermeden milli davaya hizmet edeceğiz. Aslolan Galatasaraydır ama varolan da Türkiye'dir. Dolayısıyla eğer milli dava birine nasip olmuşsa hayır diyemez. Herkes için geçerli bu, benim için de geçerli. Arkadaşlarımla beraber, milli takımımızın iyi olması adına elimden gelen her şeyi yapacağım."

Açık artırmaları bırakalım artık

Milli takımdaki görev süresiyle ilgili yorumlara da değinen Terim, "Açık artırmaları da bırakalım artık. 3 yıl, 5 yıl.. Böyle bir şey yok. Mayısa kadar bila bedel (bedelsiz) çalışacağımı söyledim. Ne açıkladıysam benim ağzımdan odur. Açık artırmaları bırakalım. Bu ayıp oluyor biraz" dedi.

Transfer çalışmaları sürüyor

Elmander'in gönderilmesinin ardından Galatasaray'da takıma yeni bir takviye olup olmayacağı sorulan Terim, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Transferde başka gelişmeler de olabileceğini ifade eden Terim, özetle şunları söyledi:

"Kulübümüzün Elmander'e bir vefa borcu var. Elmander'i hep beraber yolcu edeceğiz. Muhakkak ki düşünüyoruz (Transfer). Başkanımızla da yöneticilerimizle de bu konuyu sıkça konuşuyoruz. Profesyonel arkadaşlarımızın da girişimleri var. Olmaya yakın veya gerçekleşen bir şey olursa paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın. Başka gelişmeler de olabilir çünkü. Sadece Elmander değil. Galatasaray, eksiğini fazlasını tarttı, daha önceden bir karar verdi. Çok da kolay olmuyor bazen transferler. Zaten 10-11 yabancı varken ona göre davranmıştık. Culio gitti, şimdi Elmander gidiyor, Ujfaluji gitti, sırada olabilir. Oldukça da biz eksiklerimizi tamamlayacağız."

AA

Son Güncelleme: 24.08.2013 08:29
Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimGS
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