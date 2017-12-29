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Galatasaray başkan adaylarını sundu

Galatasaray Kulübünün 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz, listelerini Divan Kurulu Başkanlığına verdi.

Galatasaray başkan adaylarını sundu

Galatasaray Kulübünün 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz, listelerini Divan Kurulu Başkanlığına verdi.

29 Aralık 2017 Cuma 19:08
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Galatasaray başkan adaylarını sundu
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İSTANBUL 

Galatasaray Kulübünün 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz, listelerini Divan Kurulu Başkanlığına verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, GSTV'de katıldığı "Gündem Özel" programında olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in listelerini açıkladı.

İrfan Aktar, olağanüstü genel kurulda seçilecek yönetim kurulunun görev süresinin 3 yıl olacağını belirtti.

Mevcut başkan Dursun Özbek'in yönetim kurulunda bulunan Cengiz Özyalçın, Eşref Alaçayır, Tarık Taşar ve Alper Narman yeni listede yer almadı.

Özbek'in listesi

Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesinde bulunan isimler şunlar:

Asıl liste: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, Hasan Murat Atay, Ural Aküzüm ve Ali Yüce.

Yedek liste: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral.

Cengiz'in listesi

Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu listesinde bulunan isimler ise şunlar:

Asıl liste: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.

Yedek liste: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBaşkan Adayları
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