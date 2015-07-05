Galatasaray Avusturya'ya gitti

İSTANBUL

"Cim Bom", Windischgarsten bölgesinde gerçekleştireceği 12 günlük kamp için Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Salzburg'a hareket etti.

Sezonu Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak çifte kupayla kapatan sarı-kırmızılılar, 1 Temmuz'da başladığı yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam edecek. Galatasaray, ilk etap kampı süresinde 11 Temmuz Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti'nin Jihlava, 14 Temmuz Salı günü ise Avusturya'nın Ried takımlarıyla hazırlık maçı yapacak.

Türkiye'ye 16 Temmuz Çarşamba günü dönecek sarı-kırmızılılar, 3 gün izin yaptıktan sonra ikinci etap kamp için 20 Temmuz'da yeniden Avusturya'ya gidecek.

Kamp kadrosu

Sarı-kırmızılı takımın 19 kişilik Avusturya kampı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Eray İşcan, Alperen Uysal, İsmail Çipe, Alex Telles, Koray Günter, Dany Nounkeu, Yavuzhan Keleşoğlu, Emre Can Coşkun, Sabri Sarıoğlu, Tarık Çamdal, Hamit Altıntop, Bilal Kısa, Furkan Özçal, Yekta Kurtuluş, Emre Çolak, Umut Gündoğan, Sinan Gümüş, Sercan Yıldırım, Berk İsmail Ünsal.

Öte yandan milli takım maçları nedeniyle sezonu geç kapatan futbolcuların yanı sıra yeni transfer Lucas Podolski'nin kampa daha sonra katılacağı bildirildi.