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Galatasaray antrenmanı taraftara açılacak

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi son idmanını Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde yapacak.

Galatasaray antrenmanı taraftara açılacak

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi son idmanını Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde yapacak.

27 Kasım 2018 Salı 09:07
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Galatasaray antrenmanı taraftara açılacak

İSTANBUL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile 2 Aralık Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesinde son idmanını Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde yapacak. 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımız deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 1 Aralık Cumartesi günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 19.05'te Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirecek." denildi.

GS Store'lardan 28 Kasım Çarşamba-1 Aralık Cumartesi tarihleri arasında 19.05 liralık alışveriş yapanların yanı sıra 1 Aralık günü Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan sarı-kırmızılı taraftarlar da idmanı tribünden takip edebilecek.

Ayrıca kombine kart sahipleri de açık antrenmanı izleyebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAntrenman
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