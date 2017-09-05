Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109642
ALTIN
147.617
DOLAR
3.4460
STERLİN
4.4537
EURO
4.0935
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fikret Orman Beşiktaş antrenmanını takip etti
Fikret Orman Beşiktaş antrenmanını takip...
Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Cacic: Her maç bizim için önemli
Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü...
Türkiye 551. randevuda
Türkiye 551. randevuda
Zirve mücadelesinin içerisindeyiz
Zirve mücadelesinin içerisindeyiz

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında 10 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında 10 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

05 Eylül 2017 Salı 11:29
0 Okunma
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında 10 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, tempolu koşuların ardından 7'ye 3 dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı.

Daha sonra topa sahip olma çalışması üzerinde duran sarı-kırmızılılar, son bölümde ise dar alanda 4’e 4 olmak üzere 3'er dakikalık çift kale maçlar oynadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAntalyasporÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fikret Orman Beşiktaş antrenmanını takip etti
Fikret Orman Beşiktaş antrenmanını takip etti
Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Cacic: Her maç bizim için önemli
Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Cacic: Her maç bizim için önemli
Türkiye 551. randevuda
Türkiye 551. randevuda
Zirve mücadelesinin içerisindeyiz
Zirve mücadelesinin içerisindeyiz
A Milliler potada Belçika'ya üstün
A Milliler potada Belçika'ya üstün
Belhanda: Hayattaki kahramanım Hz. Muhammed
Belhanda: Hayattaki kahramanım Hz. Muhammed
A Milliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
A Milliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
Göztepe, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor
Göztepe, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar ayrıldı
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar ayrıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ