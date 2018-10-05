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Galatasaray, Antalyaspor'a karşı zorlanıyor

Sarı-kırmızılı takım, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 21 lig maçından 8'ini kazanabildi, 13'ünde puan kaybetti. İki takım arasında lig tarihinde yapılan 44 maçın 26'sını Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı.

Galatasaray, Antalyaspor'a karşı zorlanıyor

Sarı-kırmızılı takım, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 21 lig maçından 8'ini kazanabildi, 13'ünde puan kaybetti. İki takım arasında lig tarihinde yapılan 44 maçın 26'sını Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı.

05 Ekim 2018 Cuma 11:43
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Galatasaray, Antalyaspor'a karşı zorlanıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarınki rakibi Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor.

Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 21 maçtan 13'ünde puan almayı başardı.

İki takım arasındaki son 21 lig maçında Galatasaray 8, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti.

Ligde 45. randevu

Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 44 maçın 26'sını Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların attığı 84 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

Antalya'daki maçlar 

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 22 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 42 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü. 

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySpor Toto Süper LigAntalyaspor
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