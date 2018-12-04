Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95372
ALTIN
211.321
DOLAR
5.3059
STERLİN
6.7778
EURO
6.0463
Galatasaray, Ankara'ya genç isimlerle gidiyor
Galatasaray, Ankara'ya genç isimlerle gidiyor
Uzaylılar Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş olabilir
Uzaylılar Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş...
Erman Toroğlu tekerlekli sandalyede maç yönetti
Erman Toroğlu tekerlekli sandalyede maç...
'Yerli aşı, 2019'da kullanılmaya başlanacak'
'Yerli aşı, 2019'da kullanılmaya başlanacak'
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Energa'yı ağırlayacak
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Energa'yı...

Galatasaray, Ankara'ya genç isimlerle gidiyor

Teknik direktör Fatih Terim, sakat ve cezalı isimlerin yanı sıra Muslera, Ozan Kabak, Fernando, Feghouli ile Eren Derdiyok'u Ziraat Türkiye Kupası maç kadrosuna almazken, cezası biten Garry Rodrigues'i ise kadroya dahil etti.

Galatasaray, Ankara'ya genç isimlerle gidiyor

Teknik direktör Fatih Terim, sakat ve cezalı isimlerin yanı sıra Muslera, Ozan Kabak, Fernando, Feghouli ile Eren Derdiyok'u Ziraat Türkiye Kupası maç kadrosuna almazken, cezası biten Garry Rodrigues'i ise kadroya dahil etti.

04 Aralık 2018 Salı 14:59
0 Okunma
Galatasaray, Ankara'ya genç isimlerle gidiyor

İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın Keçiörengücü'yle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 21 kişilik maç kadrosunun büyük bölümünü genç isimlerden oluşturdu.

Kupa maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılıların Ankara'ya gidecek 21 kişilik futbolcu listesi de açıklandı.

Teknik direktör Fatih Terim cezası biten Garry Rodrigues'i kadroya dahil etti. Terim, sakat ve cezalı isimlerin yanı sıra Fernando Muslera, Ozan Kabak, Fernando Reges, Sofiane Feghouli ile Eren Derdiyok'u da Ankara kadrosuna almadı.

Sarı-kırmızılılarda cezalı futbolcular Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve Ryan Donk ile sakatlığı bulunan futbolcular Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş, Ankara'ya götürülmedi.

Galatasaray'ın Keçiörengücü kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sefa Özdemir.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih TerimAnkaraGenç Isimler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erman Toroğlu tekerlekli sandalyede maç yönetti
Erman Toroğlu tekerlekli sandalyede maç yönetti
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Energa'yı ağırlayacak
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Energa'yı ağırlayacak
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk gecesi
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk gecesi
Medipol Başakşehir, Adana Demirspor deplasmanında
Medipol Başakşehir, Adana Demirspor deplasmanında
Galatasaray, Keçiörengücü'ne konuk alacak
Galatasaray, Keçiörengücü'ne konuk alacak
'Altın Top' ödülü Modric'in
'Altın Top' ödülü Modric'in
Kasımpaşa, 1 puana Diagne ile uzandı
Kasımpaşa, 1 puana Diagne ile uzandı
Osmanlı Stadı'na bir kez daha 'maç oynanamaz' raporu
Osmanlı Stadı'na bir kez daha 'maç oynanamaz' raporu
Ağaoğlu taraftardan destek istedi
Ağaoğlu taraftardan destek istedi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ