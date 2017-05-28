Galatasaray, Alanya deplasmanında galibiyete kilitlendi

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, galibiyete kilitlendi.

Ligi üçüncü sırada tamamlayabilmek için Fenerbahçe ile yarışan sarı-kırmızılı ekip, rakibinin haftayı 1-1'lik Trabzonspor beraberliği ile kapatmasının ardından puanları eşitleme şansı yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir ön eleme az oynayabilmek için ligde sezonu üçüncü sırada tamamlamak isteyen Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u yenmesi halinde, ligin son haftasındaki maçını kazanıp, Fenerbahçe'nin bir kez daha puan kaybı yaşamasını bekleyecek.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a yenilmesi durumunda ise lig üçüncülüğü şansını kaybedecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İki oyuncunun durumu belirsiz

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı takımda iki oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor.

Hafta içinde gıda zehirlenmesi geçiren Hakan Balta'nın bugün yapılacak son idmana katılması beklenirken, omzunda ağrısı olan kaleci Cenk Gönen'in ise Alanya'ya götürülmeme ihtimali olduğu bildirildi.

Ceza sınırında 5 oyuncu

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, ligin son haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor ile tarihinde ikinci kez karşılaşacak.