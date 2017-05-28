Galatasaray Adası'nda yıkım

İSTANBUL

Kuruçeşme'deki Galatasaray Adası'nda bulunan bazı yapıların yıkımına başlandı.

Galatasaray Kulübünden "Galatasaray Adası" açıklaması

Ekipler, erken saatlerde yıkım için Galatasaray Adası'na geldi. Yapıların bir bölümü iş makinesiyle yıkıldı.

Çalışmalar devam ederken iş makinesinin arızalanması sonucu yıkıma bir süre ara verildi.

İş makinesinin bozulmasının ardından adaya gemiyle yeni bir iş makinesi getirildi. Ekipler, yeni iş makinesiyle yıkıma devam etti.

Yıkım esnasında güvenlik önlemi alındı

Ayrıca yıkım sırasında Çevik Kuvvet, Deniz Polisi ve Deniz Zabıtası da güvenlik önlemi aldı.

Bu arada, tesislerdeki bazı malzemeler gemilerle karaya taşınarak nakliyat kamyonlarına yükleniyor.

Yıkım sırasında Deniz Zabıtası da denizden güvenlik önlemi alıyor.

Bu arada, basın mensupları da adadaki çalışmaları gemiden takip ediyor.

"Karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeninin"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümenince yıkım kararı verilmiştir. Söz konusu karara ilgililerince mahkeme yoluyla itiraz edilmiştir. Sırasıyla İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Danıştay 14. Dairesi ve en son tekrar Danıştay 14. Dairesinin 21.02.2017 tarihli kararı ile Encümen kararı onanmış olup gerekli tebligatlar yapılmıştır."

"Dava açtılar 'yıkın buraları' diye"

Eski Galatasaray Kulübü yöneticisi Sedat Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkımdan sabah haberi olduğunu ve olayı duyunca bölgeye geldiğini söyledi.

Yıkımla alakalı söyleyecek bir şey olmadığını belirten Doğan, "Durum belli. Sonuçta hukuka göre bir işlem yapılıyor. Galatasaray Kulübünde bunun böyle olmasını isteyen insanlar var. Dava açtılar 'yıkın buraları' diye. Yıkılıyor işte." dedi.