Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87464
ALTIN
146.055
DOLAR
3.7427
STERLIN
4.6739
EURO
4.0205
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

"Galatasaray Adası 60 yıldır tapulu malımızdır"

Galatasaray Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Aküzüm, Sultan II. Abdülhamit'in torunu Osmanoğlu'nun Galatasaray Adası'nda hak iddia etmesine tepki gösterdi.

"Galatasaray Adası 60 yıldır tapulu malımızdır"

Galatasaray Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Aküzüm, Sultan II. Abdülhamit'in torunu Osmanoğlu'nun Galatasaray Adası'nda hak iddia etmesine tepki gösterdi.

03 Şubat 2017 Cuma 11:56
20 Okunma
"Galatasaray Adası 60 yıldır tapulu malımızdır"

Galatasaray Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Ural Aküzüm, yaptığı açıklamada, Nilhan Osmanoğlu'nun medyada yer alan açıklamalarını okuduğunu belirterek, "Spekülasyona gerek yok. Galatasaray Adası 60 yıldır tapulu malımızdır ve bizimdir." dedi.

Adanın tarihine değinen Aküzüm, şunları ifadeleri kulandı:

"Buranın tarihine baktığımızda Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Başmimar Sarkis Balyan'a mülkiyet olarak devrediliyor ve kendisinin bu adanın üstüne bir köşk inşa ettiğini görüyoruz. Hatta dünyaca ünlü ressam Ayvazovski, 1874 yılında burada konaklıyor ve Osmanlı için resimler yapıyor. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Şirket-i Hayriye vapur işletmesine kiraya verilmiş ve kömür deposu olarak kullanılmış. Adanın tapusunu 1957 yılında o dönemki başkanımız Sadık Giz, 150 bin lira karşılığı ücret ödeyip, kulübümüz namına devralmıştır. Bu bir gayrimenkul satışıdır. Galatasaray adası 60 yıldır tapu sicil kayıtlarına göre Galatasaray Spor Kulübünündür. Detayları hem devletin kayıtlarında hem de kulübümüzün tarihçesinde var. Su sporları için 21 Nisan 1957'de adaya sporcular geldiğinde, sarı-kırmızı bayrağımız asılıyor. 5 Temmuz 1957'de adanın tapusu Galatasaray Spor Kulübü üzerine çıkarılıyor."

"Tapu siciline tescilli bir gayrimenkuldür" 

Galatasaray Adası'nın hukuki statüsünde herhangi bir ihtilaf bulunmadığına dikkati çeken Aküzüm, "Ada, tapu siciline tescilli bir gayrimenkuldür. Sportif ve sosyal fonksiyonları bulunan bir mülkümüzdür. Bunun hukuki, kadastral ve gayrimenkul mevzuatı yönünden tartışmaya açık en ufak bir yönü de yoktur." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayNilhan OsmanoğluDoç. Dr. Ural Aküzüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Köybaşı 9 ay sonra Dolmabahçe'ye çıkacak
İsmail Köybaşı 9 ay sonra Dolmabahçe'ye çıkacak
Beşiktaş Tosic'in ücretini açıkladı
Beşiktaş Tosic'in ücretini açıkladı
Galatasaray kupada Medipol Başakşehir karşısında
Galatasaray kupada Medipol Başakşehir karşısında
İngiliz futbolcu Lampard emekli oldu
İngiliz futbolcu Lampard emekli oldu
"Fenerbahçe kimliğimizi göstermemiz gerekiyor"
"Fenerbahçe kimliğimizi göstermemiz gerekiyor"
"Galatasaray kupa takımıdır"
"Galatasaray kupa takımıdır"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ