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Galatasaray'a Emre Akbaba'dan kötü haber

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yaptığı karşılaşmada sakatlanan Emre Akbaba'nın yarın ameliyat edileceği açıklandı.

Galatasaray'a Emre Akbaba'dan kötü haber

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yaptığı karşılaşmada sakatlanan Emre Akbaba'nın yarın ameliyat edileceği açıklandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:12
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Galatasaray'a Emre Akbaba'dan kötü haber

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yaptığı karşılaşmada sakatlanan Emre Akbaba'nın yarın ameliyat edileceği açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bahçelievler Medical Park Hastanesinde yapılan kontrollerde, Emre Akbaba'nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası bugün yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun yarın sabah ameliyat edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Aynı müsabakada sakatlanan Eren Derdiyok'un ise sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edildiği ve futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySpor Toto Süper LigBüyükşehir Belediye ErzurumsporEmre Akbaba
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