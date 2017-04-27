Galatasaray'a bir maç seyircisiz oynama cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde yaşanan saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
AA
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde yaşanan saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde yaşanan saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
AA