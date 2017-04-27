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Galatasaray'a bir maç seyircisiz oynama cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde yaşanan saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Galatasaray'a bir maç seyircisiz oynama cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde yaşanan saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

27 Nisan 2017 Perşembe 16:10
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Galatasaray'a bir maç seyircisiz oynama cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde yaşanan saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuGalatasarayProfesyonel Futbol Disiplin KuruluFenerbahçe1 Maç Seyircisiz Oynama Cezası
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