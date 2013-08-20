Galatasaray 3 puanla başladı

İSTANBUL



Spor Toto Süper Lig'de birinci haftanın kapanış maçında Galatasaray, Gaziantepspor'u 2-1 yendi.



5. dakikada Galatasaray önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Hakan Balta'nın soldan ortasında ceza sahasında savunmayı geçen topla arka direkte boş pozisyonda buluşan Drogba'nın vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



8. dakikada Galatasaray, öne geçti. Drogba'nın pasıyla topu ceza sahasının sol tarafında kontrol eden Burak Yılmaz, bekletmeden savunmanın arkasına koşan Sneijder'e pasını aktardı. Çizgiye kadar inen Hollandalı futbolcu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda dar açıya rağmen yaptığı vuruşta, topu arka direkte ağlarla buluşturdu: 1-0.



14. dakikada Drogba'nın sağdan ceza sahasına yaptığı ortada, Sneijder'in penaltı noktasının gerisinde gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Karcemarskas'tan döndü, daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.



20. dakikada soldan Sneijder'in pasında hareketlenen Drogba'nın çizgiye indikten sonra yaptığı ortada, kale çizgisi üzerinde Burak Yılmaz'dan hemen önce topa parmaklarıyla dokunan kaleci Karcemarskas, tehlikeyi önledi.



31. dakikada ceza yayının az önünde serbest atış kullanan Selçuk İnan'ın baraj üzerinden direkt kaleye gönderdiği topu, kaleci Karcemarskas direğin üzerinden kornere çeldi.



37. dakikada Galatasaray'ın sağ tarafta kazandığı serbest vuruşu yerden kullanan Selçuk İnan, topu sağ çaprazda bulunan Drogba'ya aktardı. Drogba'nın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Karcemarskas'ın kale çizgisi üzerinde yatarak müdahale ettiği meşin yuvarlağı, savunmada Bekir Ozan Has uzaklaştırdı.



45. dakikada Taşkın Çalış'ın sağdan kullandığı kornerde, ceza sahasında boş pozisyonda topla buluşan Kecojevic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



45+3. dakikada Hamit Altıntop'un sağdan ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Hakan Balta'nın vuruşunda top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.



Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



50. dakikada Sneijder'in uzun pasıyla ceza sahasına giren Burak Yılmaz, kaleci Karcemarskas'ın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Barış Şimşek penaltı noktasını işaret etti.



51. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı sert bir vuruşla filelere göndererek, takımını 2-0 öne geçirdi.



66. dakikada Drogba'nın ceza sahası dışında yerden vuruşunda, savunmaya da çarpan top, yandan az farkla kornere gitti.



73. dakikada Uğur Kavuk'un sağ kanattan yerden ceza sahasına yaptığı ortada, altıpasta Muhammet Demir'in karşı karşıya pozisyonda dokunduğu top kaleci Muslera'dan döndü. Dönen topa, savunma oyuncuları sahip oldu.



75. dakikada Gaziantepspor, Muhammet Demir'in güzel golüyle farkı 1'e indirdi. Soldan Taşkın Çalış'ın kullandığı korner atışında ceza sahasında Hakan Balta'nın kafasından seken topu, sağ çaprazda Mustafa Durak kafa vuruşuyla penaltı noktası üzerindeki Muhammet Demir'e gönderdi. Bu futbolcunun şık rövaşata vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1.



86. dakikada Engin Baytar'ın ceza yayının sağ tarafından attığı şutta, top yandan az farkla auta çıktı.



90+2. dakikada Erman Kılıç'ın uzun pasında topu ceza sahası önünde kontrol eden Drogba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ta kaldı.



Galatasaray, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.





AA