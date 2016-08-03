Gabor Kiraly milli takımı bıraktı

Macaristan Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli kalecisi Gabor Kiraly, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Kiraly, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 1998'den bu yana milli takım için oynadığını ve toplamda 107 maça çıkarak Macaristan formasını en çok giyen oyuncu olduğunu belirtip, milli kariyerini bitirdiğini duyurdu.

Alman temsilci Hertha Berlin'in yanı sıra İngiltere'nin Crystal Palace, West Ham United, Aston Villa, Burnley ve Fulham takımlarında oynayan 40 yaşındaki Kiraly, geçen seneden beri ülkesinin Szombathely ekibinde forma giyiyor.

Gri eşofman altıyla biliniyor

Karşılaşmalarda giydiği gri renkli eşofman altıyla bilinen Gabor Kiraly, bu yıl Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaparak, turnuva tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanının sahibi olmuştu.