G. Manisaspor ligden düşüyor

Spor Toto 1. Lig'de Tetiş Yapı Elazığspor'a deplasmanda 8-1 yenilen Grandmedical Manisaspor'un bu sonuçla ligden düşmesi kesinleşti.

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Tetiş Yapı Elazığspor, konuk ettiği Grandmedical Manisaspor'u 8-1 yendi. Manisa ekibinin bu sonuçla lige veda etmesi kesinleşti.

Manisalı futbolcular, karşılaşmanın başlama düdüğünün ardından yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle sahada yaklaşık bir dakika süreyle hareketsiz kalarak bu durumu protesto etti. Elazığsporlu futbolcular da bu süre boyunca kendi yarı sahasında top çevirdi. Tribünlerdeki Elazığsporlu taraftarlar da Manisasporlu futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek oldu.

Diğer yandan Manisaspor, karşılaşmaya 12 kişilik kadroyla çıktı. İlk 11'de yer alan oyuncuların dışında yedek kulübesinde bir oyuncu yer aldı.

Karşılaşmanın 8-1 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlanmasıyla Grandmedical Manisaspor'un ligden düşmesi kesinleşti. Maçın son düdüğüyle Manisasporlu futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Ev sahibi takım oyuncuları, Ege temsilcisinin futbolcularını teselli etti. Elazığsporlu taraftarlar da tezahüratlarla Manisasporlu futbolculara moral verdi.