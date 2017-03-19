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Futbolun zirvesi İstanbul'da buluşacak

Spor Toto Süper Lig'de yer alan ekiplerin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi yarın İstanbul'da yapılacak.

Futbolun zirvesi İstanbul'da buluşacak

Spor Toto Süper Lig'de yer alan ekiplerin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi yarın İstanbul'da yapılacak.

19 Mart 2017 Pazar 12:18
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Futbolun zirvesi İstanbul'da buluşacak

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de yer alan ekiplerin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfıtarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi yarın İstanbul'da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davetli bulunduğu organizasyon Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Farklı başlıklarda çeşitli oturum ve panellerin düzenleneceği etkinlikte, birçok önemli spor adamı konuşmacı olarak yer alacak.

Saat 10.00'da başlayacak zirvede "Oyunun pazarlanması ve iş birliğinin önemi" başlıklı oturumda, beIN Media Group Strateji ve Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ziad Hammoud, NBA Avrupa Direktörü Üst Düzey Başkan Yardımcısı Benjamin Morel, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Direktörü Timo Lumme ile THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı konuşma yapacak.

"Oyunun işletmesi" başlıklı oturumda La Liga Genel Direktörü Javier Gomez, UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso ve Bundesliga Strateji Direktörü Steffen Merkel yer alacak. Ardından, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Borussia Mönchengladbach Başkanı Rolf Königs'in katılımıyla "Güçlü lig ve güçlü kulüplere sahip olmanın önemi" başlıklı panel düzenlenecek.

Zirvenin "Oyun" başlıklı son oturumunda ise Uluslararası Futbol Birliği Kurulu Genel Sekreteri Lukas Brud, DoublePASS Üst Yöneticisi Hugo Schoukens, Belçika Futbol Federasyonunun eski üst yöneticisi Steven Martens konuşacak ve ardından eski ünlü futbolcular Marcel Desailly, Christian Vieri, Eric Abidal ile Les Ferdinand'ın katılımıyla panel yapılacak.

AA

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FutbolİstanbulÖnce Vatan Gazetesi
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