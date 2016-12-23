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Futbolun yıldızları 'teröre karşı' tek yürek oldu

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği ve tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak "Şehitlere Saygı Maçı"nda Yerli Yıldızlar Karması, Yabancı Yıldızlar Karması'nı 4-3 yendi.

22 Aralık 2016 Perşembe 23:13
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Futbolun yıldızları 'teröre karşı' tek yürek oldu
İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfının, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği ve tüm geliri şehit ailelerine bağışlanacak "Şehitlere Saygı Maçı"nda Yerli Yıldızlar Karması, Yabancı Yıldızlar Karması'nı 4-3 yendi.

Vodafone Arena'da oynanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da takip ettiği maçta 22 kişilik Yerli Yıldızlar Takımı, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Abdulaziz Demircan (Atiker Konyaspor), Ahmet Yılmaz Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Elyasa Süme (Gaziantepspor), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor) Soner Aydoğdu, Mehmet Akyüz (Akhisar Belediyespor), Gökay İravul, (Aytemiz Alanyaspor), Cem Özdemir (Adanaspor) Mehmet Ekici (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Erdal Kılıçaslan (Osmanlıspor), Serdar Özkan (Antalyaspor), Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa) ve Umut Bulut'tan (Kayserispor) oluştu.



Yaban Yıldızlar Takımı'nda milli kaleci Harun Tekin de bulundu. Harun'la birlikte 19 kişiden oluşan Yabancı Yıldızlar Takımı'nda Fabricio, Talisca, Aras Özbiliz (Beşiktaş), Musa Muhammed, Rotman (Medipol Başakşehir), Miranda (Gaziantepspor), Josef de Souza (Fenerbahçe), Poko (Kardemir Karabükspor), N'Guemo (Akhisar Belediyespor), Abdoulaye Ba (Aytemiz Alanyaspor), Viera (Adanaspor), Chedjou, De Jong, Sneijder (Galatasaray), Szukala (Osmanlıspor), Eto'o (Antalyaspor), Shala (Kasımpaşa) ve Kweuke (Çaykur Rizespor) yer aldı.

Bütün futbolcuların forma giydiği maç, 30'ar dakikalık iki devre halinde oynandı. Maçın 22. dakikasında Yerli Yıldızlar Takımı'nda Serdar Özkan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Emre Belözoğlu, 23. dakikada penaltı atışında topu filelere gönderdi ve Yerli Yıldızlar Takımı, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda, 35. dakikada Yerli Yıldızlar Takımı, Selçuk Şahin'in golüyle 2-0 öne geçti. Yabancı Yıldızlar Takımı, 37. dakikada Josef de Souza'yla farkı bire indirdi: 2-1. Yerli Yıldızlar Takımı, 43. dakikada Mehmet Akyüz'ün şık golüyle durumu 3-1 yaptı. Yabancı Yıldızlar Takımı, 48. dakikada Kweuke'nin golüyle farkı bir kez daha 1'e indirmesine rağmen 51. dakikada Yerli Yıldızlar Takımı, Selçuk İnan'la bir gol daha buldu: 4-2. Kwueke, Yabancı Yıldızlar Takımı adına 52. dakikada bir gol daha attı ve skoru belirledi: 4-3.



Goller sonrasında asker selamı
Karşılaşmada atılan gollerden sonra bütün futbolcular, "asker selamı" verdi.

İki takım futbolcuları, atılan 7 golde de yan yana gelip tribünlere asker selamı vererek ortak hareket etti. 

Futbolcuların bu hareketine FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır da katıldı. Maçı yöneten Çakır da gollerden sonra futbolcuların yanına giderek asker selamı verdi.

Talisca ve Aras Özbiliz sahada
Beşiktaşlı futbolcular Anderson Talisca ve Aras Özbiliz, sakatlıklarından sonra gösteri maçı olmasına rağmen ilk kez yeşil sahaya çıktı.

Sakatlıklarından kurtularak siyah-beyazlı takımla antrenmanlara başlayan iki futbolcu, yaklaşık 2 ay sonra bu anlamlı organizasyonla sahalara döndü.

"Şehitlere Saygı Maçı"na vatandaşlar büyük ilgi
Vodafone Arena'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrif ettiği organizasyonda Spor Toto Süper Lig'deki 18 takımın bazı yabancı ve yerli futbolcuları, son dönemde yaşanan terör olaylarına karşı birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla yapılan dayanışma maçına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Etkinliğe, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin başkanları, yöneticileri ve teknik direktörleri, şehit aileleri ile siyaset, spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Protokol üyelerinin göğüslerinde Türk bayrağı yer aldı.



Türkiye'nin son dönemde maruz kaldığı terör saldırıları karşısında milletin yanında olduğunu göstermek ve teröre karşı ortak bir duruş sergilemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen organizasyonda vatandaşlar, saatler öncesinden tribündeki yerlerini aldı. Yoğun yağışa rağmen vatandaşlar, Vodafone Arena tribünlerinin tamamını doldurdu.

Birlik ve beraberlik ruhu içindeki tribünlerde Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor formalarıyla yan yana maçı takip eden vatandaşlar dikkati çekti. Çeşitli futbol takımlarının formalarını giyen vatandaşlar da tribündeki yerlerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başlama vuruşunu yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlere Saygı Maçı"nda sembolik başlama vuruşunu yaptı.

Sahada bulunan teknik direktör, futbolcu ve güvenlik görevlileriyle seremoniye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra orta çizgiye geldi.

Futbolcular sahada ısınırken sembolik başlama vuruşunu yapan Erdoğan, pasını Antalyaspor'un golcüsü Samuel Eto'o'ya verdi.

Erdoğan'a sevgi gösterileri
Anlamlı geceye tribünlerden tanıklık eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Maçtan kısa süre önce stada gelen Erdoğan lehine tribünlerden tezahüratlar yükseldi. 

Erdoğan polislerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçtan önce sahada yer alan polislerle sohbet etti.

Erdoğan, saha içinde bir süre sohbet ettiği polislerle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra maçta görev alan futbolcular ve teknik direktörlerle poz verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başlama vuruşunu yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlere Saygı Maçı"nda sembolik başlama vuruşunu yaptı.

Sahada bulunan teknik direktör, futbolcu ve güvenlik görevlileriyle seremoniye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra orta çizgiye geldi.

Futbolcular sahada ısınırken sembolik başlama vuruşunu yapan Erdoğan, pasını Antalyaspor'un golcüsü Samuel Eto'o'ya verdi.

Erdoğan'a sevgi gösterileri
Anlamlı geceye tribünlerden tanıklık eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Maçtan kısa süre önce stada gelen Erdoğan lehine tribünlerden tezahüratlar yükseldi. 



Erdoğan polislerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçtan önce sahada yer alan polislerle sohbet etti.

Erdoğan, saha içinde bir süre sohbet ettiği polislerle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra maçta görev alan futbolcular ve teknik direktörlerle poz verdi.

50 milyon lira yardım toplandı
Maçtan önce yapılan açıklamada organizasyon kapsamında 50 milyon 630 bin lira bağış toplandığı belirtildi.

Organizasyonda sponsorluk gelirleri, bağışlar ve yayın haklarından elde edilecek gelirler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla şehit ailelerine bağışlanacak.

Etkinliğe sponsor olan ve bağışta bulunan kurum ile kuruluşların logoları da stat içi led ekranlarında yer aldı.



Süper Lig kulüplerinden 5 milyon lira
Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 kulüp, şehit aileleri için toplam 5 milyon lira bağış yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, vakfın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliğine üye 18 kulüp, şehit ailelerine 5 milyon lira bağışladı. Şimdi sıra büyük şirketlerimizde. Minnettarız." ifadelerini kullandı.

Dev Türk bayrağı açıldı
Vodafone Arena'da açılan dev Türk bayrağıyla yapılan koreografi, beğeni topladı.

Doğu Tribünü'nde açılan Türk bayrağının üzerinde resmedilen stadın üstünde Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün logosu bulundu. Sol üst kısmında Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı bayrağın üzerinde ise "Devlet Millet El Ele Hep Beraber Tribüne" yazısına yer verildi.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu
Vodafone Arena'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Karşılaşmadan önce okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi.

Stat Türk bayraklarıyla donatıldı
Vodafone Arena'nın dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Stadın farklı noktalarına çok sayıda büyük Türk bayrağı asıldı. 

Maçı takip etmeye gelen vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Recep Tayyip Erdoğan", "Vatan sana canım feda" şeklinde tezahürat yaptı.



Pankartlar dikkati çekti
Organizasyonda tribünlerde yer alan pankartlar da dikkati çekti.

Tribünlerde "Bu topraklarda virgülü, noktayı Reis-i Cumhur koyar...", "İhanet onların, vatan bizimdir", "Ölürsek şehit, kalırsak gazi", "Hep birlikte Türkiye'yiz", "Topunuz gelin, gençlik burada", "Onlar bitecek, bu millet asla", "Millet bitti demeden bitmez. Türkiye bölünmez", "Her zaman her yerde gençlik seninle", "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Rahat ol Türkiyem Emin ellerdesin", "Beyoğlu emirlerinize hazırdır Başkomutanım." pankartları açıldı.

Süper Lig'den yoğun katılım
Spor Toto Süper Lig'in 18 takımından toplam 41 futbolcu, yardım maçında forma giydi.

Bütün Süper Lig takımlarının futbolcu gönderdiği organizasyonda, 21 Türk, 18 de yabancı futbolcu yer aldı.

Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan milli futbolcu Burak Yılmaz, maçta forma giymemesine rağmen organizasyona katıldı.

"Şehitlere Saygı Maçı"nda yerli futbolcular kırmızı, yabancı oyuncular da beyaz renkli formayla mücadele etti.

Maçta şu futbolcular görev yaptı:

Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Fabricio, Talisca, Aras Özbiliz (Beşiktaş), Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Musa Muhammed, Rotman (Medipol Başakşehir), Abdulaziz Demircan (Atiker Konyaspor), Ahmet Yılmaz Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği), Elyasa Süme, Miranda (Gaziantepspor), Mehmet Topal, Josef de Souza (Fenerbahçe), Mahmut Akan, Poko (Kardemir Karabükspor), Soner Aydoğdu, Mehmet Akyüz, N'Guemo (Akhisar Belediyespor), Gökay İravul, Abdoulaye Ba (Aytemiz Alanyaspor), Cem Özdemir, Viera (Adanaspor), Mehmet Ekici (Trabzonspor), Selçuk İnan, Chedjou, De Jong, Sneijder (Galatasaray), Erdal Kılıçaslan, Szukala (Osmanlıspor), Serdar Özkan, Eto'o (Antalyaspor), Turgut Doğan Şahin, Shala (Kasımpaşa), Umut Bulut (Kayserispor), Harun Tekin (Bursaspor), Kweuke (Çaykur Rizespor).

Teknik direktörler aynı kulübede
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Spor Toto Süper Lig'deki teknik direktörler de organizasyona katıldı.

Organizasyonda Terim'in yanı sıra Süper Lig'den şu teknik direktörler bulundu:

Tolunay Kafkas (Akhisar Belediyespor), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Jan Olde Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantepspor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor).



Futbolcular, polis üniformalı çocuklarla sahaya çıktı
Futbolcular, maçtan önceki seremoniye polis üniformalı çocuklarla çıktı.

Organizasyona katılan bütün futbolcular, seremoniye çocuklarla birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seremonide, bakanlar, yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular ve polislerle birlikte poz verdi.

Seremonide yer alan çocuklar daha sonra protokol tribününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gitti. Erdoğan, kucağına aldığı çocuklarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Maçı Cüneyt Çakır yönetti
"Şehitlere Saygı Maçı"nı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti.

Türkiye'nin uluslararası arenada en kariyerli hakemi Çakır, bu önemli gecede düdük çalarak organizasyona destek oldu.

Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun, Bahattin Duran, dördüncü hakemliğini ise Hüseyin Göçek yaptı.

Muhabir: Erkan Tiryaki, Hüseyin Eroğul

AA
Anahtar Kelimeler: FutbolTerörÖnce Vatan Gazetesi

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