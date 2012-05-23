Futbolun gündemi

BUDAPEŞTE - 208 ulusal futbol federasyonunun katılımıyla yarın başlayacak olan kongre öncesi yapılan istişarelerde, FIFA'nın talimat ve yönetmelikler konularında şeffaflaşmasının gündemi oluşturacak en önemli konu olacağı belirtiliyor.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin ve TFF Uluslararası Etkinlikler Koordinatörü Süheyl Önen, FIFA'nın bundan sonra futbol yönetiminde şeffaflığı çok ciddiye alacağını, kongrenin 25 Mayıs'taki toplantısının en önemli gündeminin ''futbolda şeffaflık'' olacağını kaydetti.

FIFA'nın futbolda şeffaflıkla ilgili olarak ülke futbol federasyonlarının çalışmasının yakından inceleneceğini, bu görevin FIFA tarafından kurulacak inceleme kontrol mekanizmaları tarafından yürütüleceğini açıklayan Alkin, ''FIFA, Birleşmiş Milletler'den daha şeffaf çalışacak'' diye konuştu.