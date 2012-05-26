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Futbolda yeni sezon planlaması

2012-2013 sezonunun planlamasıyla ilgili düzenlenen toplantıda TFF yetkilileri ile teknik direktörler bir araya geldi.

Futbolda yeni sezon planlaması

2012-2013 sezonunun planlamasıyla ilgili düzenlenen toplantıda TFF yetkilileri ile teknik direktörler bir araya geldi.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 08:57
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Futbolda yeni sezon planlaması

     TFF'nin İstinye'deki merkezinde yapılan toplantıya, Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin teknik direktör ve antrenörleri katıldı.
     TFF 1. Başkan Vekili Ufuk Özerten'in başkanlık ettiği toplantıda, TFF Genel Sekreter Vekili Özcan Şepik, Baş Hukuk Müşaviri Av. Faruk Baştürk ve TFF Müsabaka Organizasyon Müdürü Ufuk Şepik de yer aldı. Toplantıda, yeni sezonun tarih planlaması ve diğer konular hakkında teknik direktörler ile görüş alışverişinde bulunuldu.
     Birinci Başkan Vekili Özerten, ''Sezon planlamasını nihai hale ulaştırmadan düşündüklerimizi hocalarla paylaşmak istedik. Onların da önerilerini dikkatle not ettik. Gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Çok verimli bir toplantı oldu'' dedi.

     Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezonun nasıl dizayn edilebileceği konusunda teknik direktörlerin görüşlerine başvurulduğunu belirterek, ''Sezon nasıl dizayn edilebilir, daha iyi nasıl olabilir? Bu konuda bütün arkadaşlarımızın, kulüplerin fikirleri alındı. Sene içinde mutat olarak gerektiği zaman devam edecek. Tabi kulüplerimizin kararları önemli. Yayıncı kuruluşun kararı var, Futbol Federasyonu'nun kararı var. Bizimkisi sadece teknik karar'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 00:58
Anahtar Kelimeler:
Futbol
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