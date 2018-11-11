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Futbolda milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da toplanacak.

Futbolda milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da toplanacak.

11 Kasım 2018 Pazar 13:55
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Futbolda milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı hazırlık maçları öncesi yarın İstanbul'da toplanacak.

A Milli Futbol Takımı, İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde yarın İstanbul'da toplanacak.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç'le, 20 Kasım Salı günü ise Ukrayna ile Antalya'da özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde bir araya gelecek.

İstanbul'da 4 gün kalacak milliler, 16 Kasım Cuma günü Konya'ya gidecek. Teknik direktör Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, İsveç maçının oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda aynı gün basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantının ardından son çalışmasını yapacak.

A Milli Takım, Ukrayna karşılaşması için 18 Kasım Pazar günü Konya'dan Antalya'ya geçecek. Teknik direktör Lucescu ile aday kadrodan bir futbolcu, 19 Kasım Pazartesi günü müsabakanın da oynanacağı Antalya Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak ve ardından maç öncesi son idman gerçekleştirilecek.

Ay-yıldızlılar, Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmadan sonra İstanbul'a gelecek.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

AA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıMilli Takım
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