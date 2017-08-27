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Futbolda milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanacağı maçlar için yarın İstanbul'da toplanacak.

Futbolda milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanacağı maçlar için yarın İstanbul'da toplanacak.

27 Ağustos 2017 Pazar 12:28
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Futbolda milli mesai başlıyor

İSTANBUL 

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 2 Eylül'de deplasmanda Ukrayna ve 5 Eylül'de Eskişehir'de Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanarak, ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 29 Ağustos Salı günü saat 18.15'te tesislerde basın toplantısı düzenleyecek.

Ukrayna maçı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek milliler, 31 Ağustos Perşembe günü Kharkiv'e gidecek.

Teknik direktör Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 1 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Ukrayna karşılaşmasının oynanacağı Metalist Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, toplantının ardından yapacağı antrenmanla Ukrayna maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye'nin Ukrayna ile deplasmanda yapacağı karşılaşma 2 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak.

A Milli Takım, Hırvatistan karşılaşması için 3 Eylül Pazar günü Kharkiv'den Eskişehir'e geçecek. Lucescu ve bir futbolcu, 4 Eylül Pazartesi günü saat 18.15'te maçın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler maç öncesi son antrenmanını statta yapacak.

Ay-yıldızlı takımı ile Hırvatistan arasında 5 Eylül Salı günü oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Aday kadro
A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Cenk Gönen (Malaga), Harun Tekin (Bursaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak, Emre Mor, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal).

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolA Milli
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